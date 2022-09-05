Manisa haberi | SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı Güncel Haberler Manisa habere göre Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı. Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. Meydanda toplanan bazı vatandaşlar akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. SOLOTÜRK'ün Manisa'da 8 Eylül Perşembe gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram Türk Hava Kuvvetleri Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haberi | SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.