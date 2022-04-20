Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
KIRKAĞAÇ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
O.K'nin ( 37) kullandığı plakalı otomobil Alifakı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü ve yolcu olarak bulunan S.Ç (35), Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel