Manisa'da aranan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yağma, kasten yaralama, iftira ve alkollü araç kullanma suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ç. (35), C.G. (68), İ.K. (58) ve M.A'yı (47) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, C.G. ve İ.K. tutuklandı. M.A'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.