Manchester City, Sergio Agüero'nun heykelini dikti! - Haberler

Manchester City, Etihad Stadyumu'nun girişine eski oyuncusu Sergio Agüero'nun heykelini dikti.

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 2011-2012 sezonunda son dakikada attığı golle takımını şampiyon yapan Sergio Agüero'yu unutmadı. Arjantinli yıldız futbolcunun heykeli, Andy Scott tarafından tasarlandı ve eski takım arkadaşları Vincent Kompany ve David Silva'nın anıtlarının yanına yerleştirildi. Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu Sergio Agüero'nun heykeli, 10 sene önce 90+4'te Queens Park Rangers'a attığı ve şampiyonluğu getiren golün yıldönümünde açıldı.

KULÜP TARİHİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP

2011'de Atletico Madrid'den Manchester City'ye transfer olan Sergio Agüero, mavi-beyazlı formayla 15 kupa kazanırken, 390 maçta 260 gol attı. Arjantinli yıldız, İngiliz ekibinin şimdiki sahibi Şeyh Mansour dönemdeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandıran golü atmasıyla kulüp tarihinde özel bir yere sahip. Yakın zamanda Premier Lig Onur Listesi'ne giren Agüero, City'de geçirdiği bu süre boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Kupası ve 6 Lig Kupası dahil 15 kupa kazandı.

"BU ÇOK ÖZEL BİR ŞEY"

İngiliz ekibinin sosyal medyada hesabından yaptığı video paylaşımda duygularını dile getiren Agüero, "Gerçek şu ki bu benim için çok güzel ve özel bir şey, 10 yıl önceki halimi bu şekilde görmek çok heyecan verici. Bu 10 yıl içinde birçok şampiyonluk kazandım ve kulübün dünyanın en iyilerinden birisi olmasına yardımcı olabildim. Şehirde her zaman hatırlanmam için yapılan bu anıt için kulübe minnettarım. Bu çok özel bir şey" dedi.

(Yunus Kılıç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel