Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda yakalanan 19 zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler

İstanbul Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette 20 Mayıs'tan beri sorguları süren ve bugün adliyeye götürülen 19 şüphelinin, savcılık tarafından ek gözaltı süresi talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve evrak ele geçirilmişti.

Zanlıların ilk ifadelerinin ardından konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla operasyon kapsamında yakalananların sayısı 19'a yükselmişti.