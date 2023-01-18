Mahkemeden kanser ilacı için 'SGK karşılasın' kararı

ANKARA 14'üncü İdare Mahkemesi, akciğer kanseri H.G.'nin (70) tedavide kullanması gereken; ancak geri ödeme listesinde bulunmayan ve kürü 1300 euro olan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması yönünde nihai karar verdi.

ANKARA 14'üncü İdare Mahkemesi, akciğer kanseri H.G.'nin (70) tedavide kullanması gereken; ancak geri ödeme listesinde bulunmayan ve kürü 1300 euro olan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması yönünde nihai karar verdi. Kararda, ilacın kurumca karşılanmamasının yaşama hakkını sınırlayacağı; oysa devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi.

Emekli H.G.'ye, kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için 'lenvatinib' etken maddeli 'Lenvima' adlı ilacın kullanılacağı belirtildi. H.G., yurt dışından getirilen ve kürü 1300 euro olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK'ya başvurdu. SGK ise ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı, geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.

Kanser hastalarına yönelik standart tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığını ve hastaların artık akıllı ilaç veya immunoterapi tedavilerine yönlendirdiğini belirten avukat Eliz Atlı ise "Söz konusu ilaçlar 14 günde bir, 21 günde bir gibi kısa aralıklarla kullanılmaktadır. İlaçların ithal olması sebebiyle hastalar maalesef bu tedavilere başlayamamakta veya başladıkları tedavileri yarım bırakmak zorunda kalmaktadır. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle ortak koruma alanı bulan yaşam hakkı ve sağlık hakkını referans alarak, müvekkilimiz özelinde başlatmış olduğumuz hukuk mücadelemiz sonucunda mahkeme, davalı kurumun gerçekleştirdiği işlemi iptal ederek müvekkil için tek ve son çare olarak önerilen ilaç tedavisine ulaşımının önü açılmıştır. Bu karar kanser hastaları açısından son derece önemlidir" dedi.