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Lüleburgaz'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otelde yapılan fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlandığı iddia edilen 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı. Otelde yapılan aramada uyuşturucu hap, cinsel içerikli ürünler ve para ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler operasyonda, otel işletmecisi 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlandığı iddia edilen 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Otelde yapılan aramada, 112 uyuşturucu hap, 453 cinsel içerikli ürün, 1500 dolar, 1600 lira, 5 cep telefonu, kamera ile hançer ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Uyuşturucu Suç Göçmenler 3.Sayfa Güncel Haberler

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