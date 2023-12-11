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Lübnan, Filistinlilere Destek İçin Küresel Greve Katıldı

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Lübnan, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için gerçekleştirilen küresel greve destek verdi. Lübnan'da tüm devlet kurumları, belediyeler, özel bankalar, okullar ve büyük ticari işletmeler greve katıldı. Başkent Beyrut'taki birçok özel işletme ve kafe de Filistinliler ile dayanışma amacıyla çalışmalarına ara verdi. Grev nedeniyle bazı ticari taksi ve halk otobüsleri de kontak açmazken, kent genelinde araç trafiği de azaldı.

Lübnan, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için gerçekleştirilen küresel greve destek verdi.

Lübnan Bakanlar Kurulunun "küresel greve" destek kararının ardından bugün tüm devlet kurumları ve belediyelerin yanı sıra özel bankalar, okullar ve büyük ticari işletmeler kepenk indirdi.

Başkent Beyrut'taki birçok özel işletme ve kafe de Filistinliler ile dayanışma amacıyla çalışmalarına ara verdi.

Grev nedeniyle bazı ticari taksi ve halk otobüsleri de kontak açmazken, kent genelinde araç trafiği de büyük oranda azaldı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada 11 Aralık'ta "küresel grev" çağrısı yapılmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada, Gazze, Filistin ve Lübnan'ın güneyindeki köy sakinleri ile dayanışma için küresel grev çağrısına yanıt olarak 11 Aralık'ta tüm devlet kurumları ve belediyeleri tatil ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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