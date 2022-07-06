Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor

AA - Ramazan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor

Kütahya'daki bıçak ustaları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı.

Kütahya'daki bıçak ustaları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı.

Kurban kesimi için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı dükkanlarda, vatandaşların getirdikleri bıçaklar da bileme makinesiyle keskinleştiriliyor.

Bıçak ustası Suat Ulukaya, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır bıçakçılıkla uğraştığını söyledi.

Ulukaya, bıçak fiyatlarının 20 lira ila 1000 lira arasında olduğunu belirterek Ulukaya, "Vatandaşlarımıza bıçak bileme işinin son güne bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Şu anda yoğunluk yaşanmaya başladı. Bıçak satışından çok bıçaklarını bilemeye getirenler var. Talepleri yetiştirmek için yoğun çalışıyoruz. Hayvan keserken kasabın zorluk ve hayvanın da acı çekmemesi için bıçağın keskin olması çok önemli." dedi.

Bıçakların daha çok elde yıkanması tavsiyesinde de bulunan Ulukaya, "Makinede yıkanan bıçakların uçları daha çabuk yıpranıp köreliyor. Bilenen bıçakların uzun süre kullanılması için zaman zaman masat kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

AA / Ramazan Doğan - Güncel

Kurban Bayramı Kütahya Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title