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Kumluca'da polisten dolandırıcılık uyarısı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Kumluca'da polisten dolandırıcılık uyarısı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı ve sahte para olaylarına dikkati çekti.

Dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, ilçedeki kuyumcuları, 14 banka şubesini ve PTT güvenlik görevlilerini bilgilendirdi.

Kuyumcu esnafı ve özel güvenlik görevlilerinden olası şüpheli durumlarda polisle irtibata geçmelerini isteyen ekipler, kurban pazarlarında da sahte paraya karşı dikkatli olunmasını istedi.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Kumluca Güncel Haberler

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