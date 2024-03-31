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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da oy kullandı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yerel seçimlerinde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyumuzu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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