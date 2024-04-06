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KTSO Başkanı Soner Ilık'tan Anadolu Ajansı'na Tebrik Mesajı

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Anadolu Ajansının Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının kuruluşundan bugüne güvenilir haberin kaynağı olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösteren Anadolu Ajansı, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, yurt içi ve yurt dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansı, bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecek, ülkemizin sesi olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle, doğru ve güvenilir habercilik anlayışı içinde görevlerini büyük bir sorumlulukla yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yerine getiren, zaman kavramı gözetmeden her koşulda görevlerini fedakarca yürüten Anadolu Ajansının çok değerli çalışanlarına başarılarının devamını diliyor, ajansın 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Ajansı Kırklareli Türkiye Politika Güncel Haberler

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