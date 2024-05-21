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KSBÜ Adli Bilimler Bölümü Öğrencileriyle Polis Ekipleri Tecrübelerini Paylaştı

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümündeki öğrencilerle, polis olay yeri inceleme ekibi kendi alanlarında tecrübelerini paylaştı. Germiyan Kampüsü'ndeki eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli, bölümdeki 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uygulamalı olarak alçı kalıbı ile olay yerinde spesifik ayakkabı izi ve lastik izi alma, kalıp alma izi çalışması gösterildi. Mikrosil ile olay yerinde alet parça izi alma çalışmasının yapıldığı eğitimde öğrenciler ölümle sonuçlanan çeşitli olaylar hakkında da bilgilendirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümündeki öğrencilerle, polis olay yeri inceleme ekibi kendi alanlarında tecrübelerini paylaştı.

Germiyan Kampüsü'ndeki eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli, bölümdeki 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uygulamalı olarak alçı kalıbı ile olay yerinde spesifik ayakkabı izi ve lastik izi alma, kalıp alma izi çalışması gösterildi.

Mikrosil ile olay yerinde alet parça izi alma çalışmasının yapıldığı eğitimde öğrenciler ölümle sonuçlanan çeşitli olaylar hakkında da bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

İnceleme Kütahya Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

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