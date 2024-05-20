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Kremlin Sözcüsü: Zelenskiy'nin görev süresi özel askeri operasyonu etkilemeyecek

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesinin 'özel askeri operasyonu' etkilemeyeceğini söyledi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonun devam ettiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesinin "özel askeri operasyonu" etkilemeyeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesinin, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Hayır, özel askeri operasyon devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bazı Rus kentlerine Ukrayna ordusunca saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Peskov, bu nedenle Rus ordusunun Ukrayna'da güvenlik bölgesini oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'da 2019'da devlet başkanı seçimini kazanan Zelenskiy'nin 5 yıllık görev süresi bugün itibarıyla sona eriyor.

Rusya ile savaşın başlamasının ardından 24 Şubat 2022'de ilan edilen sıkıyönetimin sürmesi nedeniyle 31 Mart'ta yapılması gereken devlet başkanı seçimi iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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