Köpeğe taş atan çocuk saldırıya uğradı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu Aisultan Berdibayev (11), bir kulübenin bahçesinde bağlı duran köpeğe taş attı. Bağlı olduğu zincirini kıran köpek, Berdibayev'a saldırdı. Sahibinin güçlükle uzaklaştırabildiği köpek; çocuğu ayak, kol ve yüzünden ısırdı. Berdibayev tedavisinin ardından taburcu edilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Ağustos Salı günü saat 18.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi'nde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Aisultan Berdibayev, oturdukları sitenin karşısındaki kulübenin bahçesinde bağlı duran Kangal cinsi köpeğe taş attı. Bağlı bulunduğu zinciri koparan köpek, Berdibayev'e yöneldi. Köpeğin geldiğini fark eden çocuk, koşarak uzaklaşmaya çalışırken yere düştü. Çocuğu yerde yakalayan köpek, ısırmaya başladı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Onur Alaoğlu ise çocuğun yardımına koştu. Köpek, sahibi tarafından uzaklaştırılırken, Berdibayev yaralandı. Haberi alıp olay yerine gelen annesi tarafından hastaneye götürülen Aisultan Berdibayev'in, ayak, kol ve yüzünden ısırıldığı belirlendi. Yaralı bölgelerine dikiş atılan çocuk, daha sonra taburcu edildi. Aile, olayla ilgili Alanya Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

Olay anı bölgedeki bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Berdibayev'in köpeğe taş attığı ve bir süre sonra hayvanın zinciri kırarak çocuğa saldırdığı görüldü. Çocuk yerde köpekten kurtulmaya çalışırken, sahibi Onur Alaoğlu'nun hayvanı zapt edip, kulübenin önündeki bir araca koyduğu anlar yer aldı.

'KORKTUĞUM İÇİN TAŞ ATTIM'

Yaşadığı olayı anlatan Aisultan Berdibayev, "Arkadaşlarımla beraberdim. O köpek bana havladı, çok korktum. Taş aldım, attım. O da bana koştu, ısırdı" dedi. Anne Akmaral Zholdasbekova (35) ise "Pazara gitmiştim, çocuğum burada kaldı. Dışarıda arkadaşlarıyla oynamak istiyordu. Bu köpek insanlara havlıyordu. Köpek çok havlıyormuş, o da korkmuş ve taş alıp atmış. Köpeğin zinciri kopmuş ve çocuğumu ısırmış, boynundan ısırmak istemiş, çocuğum koluyla itmiş. Köpeğin sahibi gelmiş ve köpeği zorlukla üzerinden almış. Komşu beni arayıp 'Senin çocuğu köpek ısırıyor' dedi. Gittim, sahibi de oradaydı. Çocuğumun her yeri kan içindeydi, yanağı delinmiş. Bacaklarındaki yaralar çok ciddiydi ve her yer kandı. Arkadaşımın arabasıyla hastaneye gittik. Çocuğum korkuyor, gece uyuyamıyor, saat 2-3 gibi sıçrayarak 'Anne' diye bağırıyor. Psikolojisi bozuldu, yemek yemiyor, ben yediriyorum. Tuvalette ben yardım ediyorum, her gün hastaneye gidiyoruz. Kazakistan'da köpeklere taş atarsan geri gider, benim çocuğum da öyle düşünmüş. Ama köpeğin zinciri kopmuş ve çocuğumu ısırmış" diye konuştu.

'DEFALARCA KÖPEĞE TAŞ ATMAYIN, DİYE UYARDIK'

Onur Alaoğlu da köpeğinin taş atılıp kışkırtıldığını, olay nedeniyle üzgün olduğunu, hayvanın aşılarının tam olduğunu ve her türlü kaydının bulunduğunu söyledi. Alaoğlu, daha önce çocukları taş atmamaları konusunda uyardığını belirterek, "Çocuklar defalarca köpeğe taş atıyordu. Kaç kez uyardık, uyarılarımıza rağmen taşlamaya devam ettiler. O gün şans eseri işten geldim ve köpeğin sesi kesilince dışarı koştum. Bir baktım, köpek saldırıyordu. Müdahale ettim, köpeğin boynuna saldırdım ve onu arabaya koyduk. Sonrasında çocukla ilgilendik, hastaneye gittik ve işlemler yapıldı. Akşamında dikişler atıldı ve eve geldik. Biz ilgilenmemizi yaptık ve yardımcı olmak için ifadede bulunduk. Elimizde çocukların köpeğe taş attığına ve bizim müdahale ettiğimize dair kayıtlar var. O gün evde olmasaydık, Allah korusun, çocuk gidebilirdi. Bu yüzden elimizden geleni yaptık. Köpeği tuttum, bir daha saldırabilir, diye bırakmadım. Kurtarma videomuz da var, çocukların taş atarken çekilen videoları da var. Aylarca eşim de çocukları köpeği taşlamamaları konusunda uyardı" ifadelerini kullandı.