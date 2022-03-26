Konya'da çiftliğin yem ambarında çıkan yangın hasara neden oldu
AA - Mehmet Umay - Güncel
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Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftliğin yem ambarında çıkan yangın söndürüldü.
Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftliğin yem ambarında çıkan yangın söndürüldü.
Cinler Mahallesi 93007. Sokak'taki Sedat Günler'e ait çiftliğin yem ambarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.
AA / Mehmet Umay - Güncel