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Konya'da attan düşen kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde bindiği attan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kulu'da esnaf olan 2 çocuk babası Ali Özkan'ın cenazesinin yarın Tuzyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alpaslan Mahallesi'ndeki çiftlikte bindiği attan düşerek ağır yaralanan Ali Özkan (49), 15 gündür tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kulu'da esnaf olan 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesinin yarın Tuzyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Özkan Tuzyaka Konya Yaşam Güncel Haberler

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