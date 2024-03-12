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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu'nda düzenlenen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara daha iyi eğitim ve sportif faaliyetler için sosyal merkezler yapıldığını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile "Akıl Oyunları Şenliği"ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu'nda düzenlenen şenlikte Başkan Çolakbayrakdar, güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını belirtti.

Çocuklarla birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için sosyal merkezler yapıyoruz. Daha iyi koşullarda yetişen çocuklarımızla şehrimiz ve ülkemiz daha iyi yarınlara ulaşacaktır. Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz."

Etkinlikte bir akıl oyununun başhakemliğini yapan Milletvekili Çopuroğlu ve Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarı dileyip oyunu başlattı.

Çolakbayrakdar, çocuklara hediye de verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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