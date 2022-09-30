Kocaeli gündem: Kocaeli'de 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli haberi... Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ile 435 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ile 435 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilo 700 gram esrar ile 435 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Kerim Yavuz Başiskele Kenevir Kocaeli Güncel Haberler

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