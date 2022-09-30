Kocaeli gündem: Kocaeli'de 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
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Kocaeli haberi... Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ile 435 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ile 435 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilo 700 gram esrar ile 435 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel