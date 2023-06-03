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Kocaeli'de kumar oynayanlara baskın

Kocaeli'de kumar oynayanlara baskın

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında kumar oynatan ve oynayanlara cezai işlem uygulandı, 2 bin 905 TL paraya ise el konuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında kumar oynatan ve oynayanlara cezai işlem uygulandı, 2 bin 905 TL paraya ise el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için Gölcük ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda S.A. isimli şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. S.A.'ya adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 4 şahıs hakkında ise idari yaptırım kararı uygulandı. Kumardan elde edilen 2 bin 905 TL paraya ise el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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