Kocaeli'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.