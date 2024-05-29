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UEFA Avrupa Konferans Ligi Final nerede, hangi ülkede yapılıyor? #9917

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Olympiakos ve Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçında kozlarını paylaşacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi Final nerede, hangi ülkede yapılıyor?

Yunan ekibi Olympiakos ile İtalyan ekibi Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Olympiakos - Fiorentina mücadelesinin detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Final nerede, hangi ülkede yapılıyor?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL NEREDE, HANGİ ÜLKEDE YAPILIYOR?


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının finalinde, İtalyan ekibi Fiorentina ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Olympiakos - Fiorentina maçı 29 Mayıs Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. OPAP Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

OPAP ARENA STADYUMU NEREDE

Ayasofya Stadyumu, ya da sponsorluk anlaşması gereği OPAP Arena, Atina'da bulunan AEK'nin maçlarını oynadığı 32.500[3] kapasiteli futbol stadyumudur. Atina'nın kuzeybatısında yer alan Nea Filadelfia'dadır. Eski Nikos Goumas Stadyumu'nun bulunduğu yere inşa edilmiştir. Ekim 2022'de kullanıma açılmıştır.

27 Mart 2023 tarihinden beri Yunanistan millî futbol takımı, iç saha maçlarını bu stadyumda oynamaktadır.

29 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak 2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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