Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.

Almanya BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

2 Kastner

3 Sezar

4 Pogani

6 Stautz

9 Alsmeier

10 Stigrot

13 Weske

14 Schölzel

15 Jatzko

16 Çekulaev

18 Bakkal

20 Kinderman

21 Weitzel

23 Straube

Alexander Waibl KOÇ