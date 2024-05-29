Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 yılındaki ilk turnuvası Voleybol Milletler Ligi başladı. Turnuva hakkında tüm detaylar araştırıldı. Peki, Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne?
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.
Almanya BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU
2 Kastner
3 Sezar
4 Pogani
6 Stautz
9 Alsmeier
10 Stigrot
13 Weske
14 Schölzel
15 Jatzko
16 Çekulaev
18 Bakkal
20 Kinderman
21 Weitzel
23 Straube
Alexander Waibl KOÇ