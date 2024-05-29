Üye Girişi
Haberler

Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 yılındaki ilk turnuvası Voleybol Milletler Ligi başladı. Turnuva hakkında tüm detaylar araştırıldı. Peki, Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne?

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.

Almanya BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

2 Kastner

3 Sezar

4 Pogani

6 Stautz

9 Alsmeier

10 Stigrot

13 Weske

14 Schölzel

15 Jatzko

16 Çekulaev

18 Bakkal

20 Kinderman

21 Weitzel

23 Straube

Alexander Waibl KOÇ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milli Takım Almanya Dünya Gündem Yaşam Spor Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title