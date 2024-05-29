30 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

30 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '30 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 30 Mayıs okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

30 Mayıs HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batı ve Orta Karadeniz'in İç kesimleri ile İç Anadolu'nun Kuzeyinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor! Beklenen Hadise Gökgürültülü Sağanak Yağış Beklendiği Yer Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Başlama-Bitiş Zamanı 30.05.2024 11.00-30.05.2024 20.00 Hadisenin Şiddeti Kuvvetli Yağış

30 Mayıs OKULLAR TATİL Mİ?

30 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.