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Matematik seçmeli ders mi olacak? İletişim Başkanlığından açıklama geldi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. Yeni müfredat için "Matematik dersi seçmeli oldu" iddiası ortaya atıldı. Peki, Matematik seçmeli ders mi olacak?

Matematik seçmeli ders mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. Yeni müfredat için "Matematik dersi seçmeli oldu" iddiası ortaya atıldı. Peki, Matematik seçmeli ders mi olacak? Detaylar!

MATEMATİK SEÇMELİ DERS Mİ OLACAK?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatta din dersinin zorunlu, matematik dersinin ise seçmeli olacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Basında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu modelle matematik alan becerileri; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

"MATEMATİK DERSİ SEÇMELİ OLDU" HABERLERİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Çok sayıda sosyal medya platformunda kısa sürede yayılan haberlerde "Din dersinin zorunlu ancak matematik dersinin seçmeli olduğu" ifadeleri yer aldı. Hiçbir resmi kurum tarafından paylaşılmayan bu asılsız bilgi vatandaşların kafasında soru işaretlerine neden oldu. İletişim Başkanlığı ise o iddialar hakkında açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatta, matematik dersinin seçmeli ders olması söz konusu değildir.

Bu modelle matematik alan becerileri; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bireyin bütüncül matematiksel gelişimi amaçlanmakta, teknolojik gelişmelere karşı duyarlı olması ve yeri geldiğinde bu gelişmelere öncülük edebilme potansiyelinin inşa edilmesi hedeflenmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu" iddiası doğru değildir."

Matematik seçmeli ders mi olacak? İletişim Başkanlığından açıklama geldi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Milli Eğitim Bakanı Türkiye Yüzyılı Yusuf Tekin Gündem Eğitim Haberler

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