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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'u ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Ekici, Şenol'a başarılar diledi. Ziyarette Kofçaz Kaymakamı ve İl Jandarma Komutanı da hazır bulundu. Ayrıca Kırklareli Üniversitesi'nde 16. Spor Şenliği başladı ve basketbol müsabakaları yapıldı. Şenlikler kapsamında 12 farklı alanda müsabakalar düzenlenecek ve dereceye giren öğrencilere madalya verilecek.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'u ziyaret etti.

Vali Ekici, çalışmaları hakkından Şenol'dan bilgi aldı.

Kofçaz'ın küçük ve şirin bir ilçe olduğunu ifade eden Ekici, çalışmalarında Şenol'a başarılar diledi.

Ziyarette Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'de hazır bulundu.

KLÜ'de spor şenliği başladı

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) 16. Spor Şenliği başladı.

Kayalı kampüsü spor tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte basketbol müsabakaları yapıldı.

Şenlikler kapsamında futbol, basketbol, voleybol gibi 12 farklı alanda müsabakalar düzenlenecek.

İki hafta sürecek etkinliklerin ardından dereceye giren öğrencilere madalya verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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