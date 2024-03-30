Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Motosiklet Sürücülerine Güvenli Trafik Eğitimi Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet sürücülerine güvenli trafik eğitimi verdi.

Ekipler il genelinde trafik uygulama noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Durdurdukları sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, genel trafik kuralları, hatalı sollama, şerit ihlali, takip mesafesi gibi konularda da sürücülere bilgi verdi.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title