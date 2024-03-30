Kırklareli Jandarma Komutanlığı Motosiklet Sürücülerine Güvenli Trafik Eğitimi Verdi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet sürücülerine güvenli trafik eğitimi verdi.

Ekipler il genelinde trafik uygulama noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Durdurdukları sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, genel trafik kuralları, hatalı sollama, şerit ihlali, takip mesafesi gibi konularda da sürücülere bilgi verdi.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.