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Kırklareli'den 4 Ayda 65 Milyon Dolarlık İhracat

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 4 ayda 65 milyon 584 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti. Ilık, ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini kaydetti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 4 ayda 65 milyon 584 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların nisa ayında 14 milyon 50 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ocak, şubat ve mart ayında ise 46 milyon 534 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini kaydetti.

İhracat yapılan ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil olduğunu belirten Ilık, "İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika İtalya ve Meksika ilk sıralarda yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Kırklareli İhracat İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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