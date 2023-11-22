Kırklareli'de Sokak Köpeğinin Bıçaklanarak Öldürülmesi Olayında Şüpheliye 4 Yıl Hapis İsteniyor

Kırklareli'de Balkan Caddesi üzerinde bir sokak köpeği bıçakla öldürüldü. İddianameye göre, güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin köpeği bıçakladığı görülüyor. Şüpheliye 4 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Köpeği öldüren şüpheliye 4 yıl hapis isteniyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sokak köpeğini bıçakla öldüren şüpheliye 4 yıl hapis isteniyor.

Kırklareli'nde 26 Eylül gecesi Akalar Mahallesinde Balkan Caddesi üzerinde M.Y. sokak köpeğini bıçakla öldürmüştü ve gözaltına alınmıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında şüpheli M.Y'nin köpeği bıçaklayıp öldürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede Sanık M.Y'nin ifadesinde yer alıyor.

Sanık ifadesine göre olay günü alkollü olduğunu eve giderken köpeklerin ona saldırdığını ve kendisini korumak için hamle yaptığını iddia ederken hakkındaki suçlamaları reddetti.