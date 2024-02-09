Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi'nin İkinci Etabı Başladı

Güncelleme:

Kırklareli Valiliği tarafından yürütülen 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin ikinci etabı için protokol imzalandı. Proje, tarım ve hayvancılık sektöründe çiftçilere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Kırklareli'nde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi'nin ikinci etabına geçildi.

Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Ziraat Bankası desteğinde yürütülen projenin ek protokolü için Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda program düzenlendi.

Programa Vali Birol Ekici, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ile Ziraat Bankası yetkilileri katıldı.

Vali Ekici, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Projenin çiftçiler için önemli olduğunu ifade eden Ekici, geçen yıl 140 yetiştiriciye 21 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.

Barış Manço, vefatının 25. yılında anıldı

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 25. yılında Kırklareli'nde anıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kırklareli Belediyesi Çocuk Korosu, Manço'nun sevilen çocuk şarkılarını seslendirdi.

Koroya zaman zaman vatandaşlarda eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Valiliği Kırklareli Tarım Valilik Müzik Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye'de havası en kirli bölgeler! | Havası en kirli bölgeler nerede? ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir, canlı izleme linki var mı? Bıçaklı saldırıya uğrayan Deniz Onaç kimdir? Deniz Onaç kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title