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Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftarda buluştu

AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftarda buluştu

Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftar programında buluştu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftar programında buluştu.

Ak Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, bir düğün salonunda düzenlenen programda, katılımları ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

İftar programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katılarak partililerin bayramını kutladı.

Programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti il ve ilçe teşkilatı mensupları ile üyeler katıldı.

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Mustafa Kaplan, Kırıkkale, AK Parti, İftar, Güncel, Haberler

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