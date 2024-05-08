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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik hap, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 25 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak farklı tarihlerde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 21 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 bin 071 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 124 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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