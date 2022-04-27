Kilis'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

Kilis Valiliğince şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Valilik konutunda düzenlenen iftar programında Vali Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Burada konuşan Soytürk, salgın dolayısıyla geçen yıl iftar programını düzenlemediklerini hatırlattı.

Uzun bir aradan sonra bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Soytürk, Kilis'te bütün kurumlarla bir uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından dualar edildi.

Programa, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Kilis Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, gazi ve şehit yakınları katıldı.