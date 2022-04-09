KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AĞRI'da, kereste yüklü görünümlü kamyonun kasasında 113 kaçak göçmen yakalandı.

AĞRI'da, kereste yüklü görünümlü kamyonun kasasında 113 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yol kontrol uygulama noktasında 33 VBP 30 plakalı kamyonu durdurdu. Ekipler, kereste yüklü görünümlü özel yapım kamyonun kasasında yaptıkları aramada kaçak göçmenlerin olduğunu fark etti. Ekiplerce yapılan incelemede kamyonun kasasında 113 kaçan göçmen olduğu belirlendi. Kamyon kasasında nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen çoğu Afgan uyruklu 113 kaçak göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title