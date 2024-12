Kemer, Spor Turizmi ile 2025'te 5 Milyon Turisti Ağırlamayı Hedefliyor

Turizmde rekor kıran Antalya'da, bu yıl yaklaşık 4 milyon turisti konuk eden Kemer ilçesi spor turizmiyle ön plana çıkıyor.

Sahili, doğası, kültürel değerleri gözde turizm merkezleri arasında yer alan Kemer, 5 yıldızlı otelleri, nitelikli turizm tesisleri ve işletmeleri ile dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

Büyük bir potansiyele sahip ilçe, son yıllarda bisiklet, motosiklet, doğa yürüyüşü, dalış, yelken gibi çeşitli spor branşlarında dünyaca ünlü sporcuları da ağırlayan bir merkez haline geldi.

Kemer, bu yıl motosiklette Sea To Sky, koşuda Run To Sky, bisiklette Akra GranFondo, Tour of Antalya, yelkende Likya Cup, Bocce Dünya Şampiyonası, Beycik Kaya Tırmanışı, Kemer Sualtı Günleri, Aquamasters Yüzme Yarışı, Oryantring Festivali gibi uluslararası 21 organizasyona ev sahipliği yaptı.

2024'ü 4 milyon turistle kapatmaya hazırlanan Kemer ilçesinde 2025 yılı rezervasyonlarını da almaya başlayan turizmciler, gelecek yıl için 5 milyon turisti hedefliyor.

"7 kıtadan misafir ağırladık"

Kaymakam Ahmet Solmaz, AA muhabirine, ilçede işbirliğini sağlamak amacıyla turizm paydaşlarının katılımıyla bir komite oluşturduklarını ve yıl içinde iddialı organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle sürdürülebilir turizm konusunda sezonu uzatacak, pazarda çeşitliliği sağlayacak aktiviteleri hayata geçirdiklerini anlatan Solmaz, "Olumlu dönüşler aldık. Ana pazarımız Rusya'nın dışında dünyanın 7 kıtasından misafir ağırladık. Doğu Asya ülkelerinden Japonya'dan ve Kuzey Amerika ülkelerinden Meksika'dan hatırı sayıda misafiri konuk ettik. Küçük ülkelerin nüfusuna eş değer sayıda 4 milyona yakın misafire ulaştık. Bu bizim için sevindirici ve gurur verici." diye konuştu.

Solmaz, Kemer'in ülkenin turizm hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu kaydetti.

Komite olarak 2025 yılı için seferber olduklarını dile getiren Solmaz, turizmciler tarafından yılbaşı için organizasyonlar hazırlandığını belirtti.

Turizm sezonunu 8 aya uzatmak için tanıtım ve faaliyet çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Solmaz, şöyle devam etti:

"Komite olarak ilk hedefimiz bölgedeki avantajları öne çıkarmak. Doğal güzelliklerimizin fazlasıyla dünya nezdinde biliniyor ama biz doğal güzelliklerimizle yapacağımız aktiviteleri belirleyip, bir faaliyet takvimi oluşturduk. Mart ile kasım sonu dönemini kapsayacak 25'e yakın uluslararası alanda faaliyet belirledik. Acentelerimizle, tur operatörlerimizle, otel satış müdürlerimizle toplantı yaparak onlara bu takvimi tanıttık. Afişlerimizi hazırladık. Şu anda erken rezervasyon konusunda paydaşlarımızdan olumlu geri dönüşler almaya başladık."

Ahmet Solmaz, bu yıl yapılanların üstüne koyarak 2025'te de çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. Turizmcilerin gelecek yıldan daha umutlu olduklarının altını çizen Solmaz, "Bu yıl hedeflediğimiz rakamlara ulaştık, gelecek yıl ise 4,5 ya da 5 milyona odaklandık. Şu anki erken rezervasyonlar bizi umutlandırdı." dedi.

Tanıtım ve sportif faaliyetler devam edecek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda Kemer'i anlattıklarını, 2025'te de fuarlara katılmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçede 4 milyon turisti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Topaloğlu, "Bizim için asıl önemli olan gelen misafirlerin mutlu bir şekilde buradan ayrılmasıydı, bunu da başardık. Buradan mutlu dönen konuklar, Kemer'i en iyi onlar tanıtacak. Bir sonraki yıl tekrar gelmek isteyecekler ve memnuniyetlerini çevresindeki insanlarla paylaşacaklar." diye konuştu.

"2025'e odaklandık"

Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı ve Turizmci Burak Orkut da sezona ilk rezervasyonlardaki düşüklük nedeniyle kötü başladıklarını ama iyi bir şekilde tamamladıklarını anlattı.

Sezonun kasıma kadar da uzadığını dile getiren Orkut, "Turizmciler olarak 2025'e odaklandık. Acentelerle görüşüp, kontratlarımızı yapıyoruz. İlk gelen rezervasyonlara göre yüzde 20'lere varan bir artış söz konusu. Bu bizim umudumuzu artırdı. Her şey böyle devam ederse iyi bir yıl geçiririz." dedi.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir de sportif faaliyetlerle turizme önemli katkı sunduklarını belirtti.

Motor sporları için gelen sporcuların daha fazla gelir bıraktığını aktaran Özdemir, 2024'te sportif faaliyetlerle dünyanın dört bir yanından sporcu ağırladıklarını ve 2025'te de ağırlamaya devam edeceklerini bildirdi.