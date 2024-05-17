Kayseri'de firari uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezası bulunan firari, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda firarinin saklandığı adresi tespit etti ve operasyon düzenledi. Firari, bir evdeki baza içinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bazada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan C.M.K'nin saklandığı adres tespit edildi.
C.M.K, yapılan operasyonda bir evdeki baza içinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.