Kayseri'de depremde hayatını kaybedenler için hatim programı düzenlendi

Kayseri'de, "Asrın felaketi" olarak bilinen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için hatim programı düzenlendi.

Hunat Cami'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve okunan hatimlerin duası yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatandaşlarla bir araya gelerek duaya katıldı.

Programın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ve kandil simidi ikram edildi.

Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı diledi.

Depremin ardından Kayseri'nin hem yerel yönetimiyle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla bölgede yer aldığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sivil toplum teşkilatlarıyla, belediyelerimizle, Valiliğimizle, AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla İHH'mızla ANDA'mızla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele vermek suretiyle o yaraları sarma yönünde irade gösterdik ve üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Cenab-ı Allah bir daha bizi bu tablo ile karşı karşıya getirmesin diye dua ve temenni ediyoruz. İnşallah bu acıları da paylaşarak azaltacağımızı, şehit olan kardeşlerimizin ailelerini sahiplenerek, onların acısını dindirmeye gayret edeceğimizi ifade ediyorum."