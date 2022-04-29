Kayseri'den kısa kısa

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin projelerini yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli ziyaretler için kente gelen Ertürk ve Ekici, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği tesis ve merkezleri gezdi.

Ertürk ve Ekici'ye gezileri boyunca eşlik eden Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, tesisler hakkında bilgi aktardı.

Bilim merkezi, hayvanat bahçesi, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam Merkezi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, KAYMEK Akademi, Çamaşır Yıkama Merkezi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Trafik Kontrol Merkezi'ni inceleyen Ertürk ve Ekici, tesislerdeki hizmetleri beğendiklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Belediye başkanlarından Özhaseki'ye brifing

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye brifing verdi.

Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde Özhaseki'nin başkanlığında ilçe belediye başkanlarıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesince yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlara ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme yaparak, şehrin geleceğine yönelik projelerle ilgili gelinen son durumu anlattı.

Uyum kültürü içerisinde istişare toplantılarına devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, Özhaseki ve ekibi ile tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade etti.

Özhaseki de "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarımızdan proje ve mevcut çalışmaları hakkında brifing aldık. Kayseri'mize gelerek dışarıdan bir göz olarak incelemelerde bulunan alanında uzman ekibimizin gözlem ve tavsiyelerini başkanlarımız ile paylaştık." ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası'nda bayramlaşma

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nde Ramazan Bayramı öncesi üyelerle bayramlaşma programı düzenlendi.

Şube bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 15. dönem yönetim kurulunda bulunan üyelere emekleri ve çalışmaları dolayısıyla plaketleri takdim edildi.

Şube Başkanı Murtaza Er, burada yaptığı konuşmada, bayram vesilesiyle üyelerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek herkesin bayramını kutladı.