Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda 900 Ton Asfalt Kullandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Pınarbaşı'nda yol yapım çalışmalarında 900 ton asfalt kullanıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 40 milyon lira maliyetle araç filosuna eklenen araçların, Pınarbaşı devlet yolu bağlantısı Bahçecik karşısı Karahacılı hattında çalışma yaptığı belirtildi.

İlçede yapılan yol çalışmalarında 900 ton bitümlü sıcak karışım malzemesi kullanıldığı kaydedildi.