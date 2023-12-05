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Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasımda en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasımda en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselişle 23 bin 616 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 5 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 970 adetle Renault, 7 bin 862 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 7 bin 433 satışla dördüncü ve Toyota 7 bin 265 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Otomobil satışları ele alındığında kasım ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 471 ile Renault oldu. Ardından 8 bin 581 satışla Fiat ve 6 bin 699 satışla Volkswagen izledi.

Hyundai, 5 bin 373 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota, 5 bin 71 satışla beşinci sırada yer aldı.

Togg'un kasım teslimatları 4 bin 401 oldu

Toplam 51 markanın yer aldığı ODMD'de listesinde geçen ay Seres ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un teslimatları kasım ayı için 4 bin 401 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 900 adette kaldı.

Lüks otomobil grubunda kasımda 66 Porsche, 52 Lexus, 16 Maserati, 15 Jaguar, 3 adet Lamborghini, 2 Ferrari, 1 Bentley ve 1 adet de Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

Türkiye pazarına yeni giriş yapan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin tek modeli Atto 3 ile satışları 552 ve Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin ise 3 adet olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 7 bin 424 satışla Fiat listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 3 bin 973 satışla Ford ve 2 bin 194 satışla Toyota izledi.

Peugeot, 2 bin 108 satışla dördüncü ve Renault 1499 satışla beşinci oldu.

Kasım ayında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti;

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO

124124

00124124
ASTON MARTIN

11

0011
AUDI

1,7211,721

001,7211,721
BENTLEY

11

0011
BMW

2,1292,129

002,1292,129
BYD

552552

00552552
CHERY

4,2914,291

004,2914,291
CITROEN

4,2564,256

1,3871,38705,6435,643
CUPRA

872872

00872872
DACIA

2,3582,358

002,3582,358
DS

100100

00100100
FERRARI

22

0022
FIAT8,546358,5815,4431,9817,42413,9892,01616,005
FORD13,4593,4603,7652083,9733,7663,6677,433
HONDA

2,1082,108

002,1082,108
HONGQI

33

0033
HYUNDAI3,8921,4815,373

4224223,8921,9035,795
ISUZU

0514293514293
IVECO

0

3183180318318
JAGUAR

1515

001515
JEEP

531531

00531531
KARSAN

010

1010010
KIA

1,5621,562

42542501,9871,987
LAMBORGHINI

33

0033
LAND ROVER

260260

55550315315
LEAPMOTOR

4545

004545
LEXUS

5252

005252
MASERATI

1616

001616
MAXUS

0

787807878
MAZDA

0

0000
MERCEDES-BENZ

2,7622,762

1,0231,02303,7853,785
MG

2,0072,007

002,0072,007
MINI

303303

00303303
MITSUBISHI

22

00022
NISSAN

3,3883,388

0003,3883,388
OPEL

4,8904,890

1,3831,38306,2736,273
PEUGEOT

4,2524,252

2,1082,10806,3606,360
PORSCHE

6666

006666
RENAULT9,4751,99611,471

1,4991,4999,4753,49512,970
SEAT

1,1801,180

001,1801,180
SERES

00

0000
SKODA

3,1513,151

003,1513,151
SKYWELL

500500

00500500
SMART

0

0000
SSANGYONG

229229

61610290290
SUBARU

8585

008585
SUZUKI

470470

00470470
TESLA

900900

00900900
TOGG4,401

4,401

04,40104,401
TOYOTA3,7741,2975,071

2,1942,1943,7743,4917,265
VOLKSWAGEN

6,6996,699

1,1631,16307,8627,862
VOLVO

1,1811,181

001,1811,181

TOPLAM: 30,08961,33591,4249,26914,34723,61639,35875,682115,040

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Renault Fiat Güncel Haberler

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