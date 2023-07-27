Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Selim ve Kağızman'da sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Selim ve Kağızman'ın köylerinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Öksüz, zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, il genelinde yaşanan şiddetli yağış ve dolunun ardından oluşan selden zarar gören Selim ve Kağızman'ın köylerinde incelemelerde bulundu.

Öksüz, ilk olarak Selim Kırkpınar köyünü geldi. Öksüz, doludan zarar gören tarlalarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Köylülerle bir araya gelen Öksüz, geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu, ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarını sonuçlandırmasının ardından zararların tazmin edileceğini belirtti. Daha sonra Büyükdere köyüne geçen Vali Türker Öksüz, burada da köy halkıyla taziye evinde bir araya geldi. Yaşanan dolu yağışı ve oluşan selden dolayı köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son olarak Kağızman'a geçen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, selden etkilenen Bayam Mahallesinde incelemelerde bulundu. Öksüz, ilgili kurumlarca gereken çalışmaların yapılarak mağduriyetlerin giderileceğini lfade etti. Yaşanan selden dolayı bazı evlerin zarar gördüğü Karakuş Mezrası'nda da incelemelerde bulunan Öksüz'e köy ziyaretlerine; Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Karayolları 18. Bölge Müdürü Behçet Erenkara, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül ve diğer yetkililer eşlik etti. - KARS