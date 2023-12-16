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Kars'ta Kurulan Tiyatro Topluluğu 'Oz Büyücüsü' Oyununu Sahneledi

16 Aralık 2023 22:40 Güncelleme: 22:42 Abone Ol

Kars'ta kurulan tiyatro topluluğu tarafından 'Oz Büyücüsü' adlı çocuk oyunu sahnelendi. Kars Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Oyun, aralık ayı boyunca ücretsiz olarak sahnelenecek.