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Kars'ta Doktorlar ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

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Kars'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Taşıdıkları dövizler ve bayraklarla Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessizce yürüyen katılımcılar, açıklama ve dua sonrası dağıldı.

Kars'ta doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 28. kez "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Fethiye Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar ve sağlık çalışanları, taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla sağanağa rağmen Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessiz yürüyüş yaptı.

"Ben doktorum, hedef değil", "İnsani krizi durdurun", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, yaklaşık 4 kilometre boyunca sessizce yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Zehra Altun, yaklaşık 7 aydır zulüm ve saldırıların devam ettiğini söyledi.

"Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen aç biilaç, can tehlikesi içinde olmasına rağmen hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli doktorlarına ve sağlık çalışanlarına selam olsun. Tüm acılara rağmen sabreden, narkozsuz tedavi olan, kan revan içinde hastane köşelerinde yatan Gazze'deki hastalar şifa bulsun." diyen Altun, bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edildiğini belirtti.

Kefenlenmiş temsili bebek cenazeleri taşıyan katılımcılar, açıklama ve duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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