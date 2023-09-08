Karamürsel'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün otomobilin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan kişiye yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazenin Batman'da defnedileceği belirtildi. Otomobil sürücüsünün ise polis merkezinde ifadesi alınıyor.