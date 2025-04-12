Karaman'da 16 Milyon Elma Ağacı Don Vurdu

Karaman'da 16 milyon elma ağacını don vurdu

Üreticiler tarafından dona karşı sulama yapılan bahçelerdeki elma ağaçlarının tamamen buz tutması adete buzulları hatırlattı

KARAMAN - Karaman'da çiçek açan milyonlarca elma ağacını don vurdu. Dona karşı sulama yapılan bahçelerdeki elma ağaçlarının tamamen buz tutması adete buzulları hatırlattı.

16 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye'de birinci durumda olan Karaman, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alıyor.

"Hasarın büyüklüğü incelemelerden sonra ortaya çıkacak"

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin ile birlikte elma bahçelerinde incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sıfırın altında 11 derecelere düşen hava sıcaklıklarının elma ağaçlarında ciddi zarara neden olduğunu söyledi. Karaman'da 250 bin dekar alanda 16 milyon ağaçla üretim yapıldığını aktaran Bayram, hasarın boyutlarının en azda tutulabilmesi için üreticilerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bugün hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11-12 olduğu bir don olayı yaşadık. Elma bahçelerinde sabaha kadar üreticilerle diyalog halindeydik. Üreticiler ellerinden geldiği kadar önlemler almaya çalıştı. Pervane çalıştırarak, lastik ve saman balyası yakarak ve bu bahçede olduğu gibi sulama yaparak. Tabii bunlar yeterli olmadı. Çünkü bu önlemler sıfırın altında 3 ve 5 derecelerde önlem olarak kullanılabiliyor. Tam hasar tespitleri Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak. Bu bahçede sulama sistemleriyle ağaçları korumaya alıyorlar. Bu sistem 2-3 yıldır Karaman'da uygulanıyor. Salı, çarşamba günü hasar tespitten sonra bu yöntemin ne kadar faydalı olduğunu da göreceğiz" dedi.

"Büyük bir afet yaşıyoruz"

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin de, Karaman olarak büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Dün geceden buyana arazileri geziyoruz. Yaşanan zirai dondan dolayı hasarın çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz, elma ağaçlarını dondan koruyabilmek için ateş yakıp, sulama yapıyor. Şuan için meyvelerde hasar oranı yüksek, en azından ağaçlarda hasarı önlemek için mücadele veriyoruz. Allah üreticilerimize yardım etsin. Büyük bir afet yaşıyoruz" diye konuştu.

Elma bahçelerini sulama yaparak zirai dondan korumaya çalışan üreticiler Atila Topbaş ve Kahraman Altın ise 2 gündür zor bir süreç geçirdiklerini ve sabahlara kadar uyumadıklarını söyledi. Şehir genelinde 9 Nisan'da mevsim normallerinin altına düşen soğuk havanın, 14 Nisan'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.