Karaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Savaş Kalaycı 44 bin 737, AK Parti adayı Mevlüt Akgün 22 bin 900 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )