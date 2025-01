Karaciğer Nakli ile Hayata Tutunan Genç, Bağışlayanın Ailesiyle Buluştu

Adıyaman'da yaşayan ve wilson hastalığı nedeniyle karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulan 26 yaşındaki Habib Sivil, Hatay'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin karaciğeriyle yaşama tutundu.

Kahta ilçesinde yaşayan Sivil'e, henüz 11 yaşındayken genetik wilson hastalığı (organda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık) teşhisi konuldu.

Zamanla ilerleyen hastalığı siroza dönüşen Sivil, 6 ay önce Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsüne başvurarak nakil için sıra beklemeye başladı.

Bu süreçte gördüğü tedaviler yüzünden Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümündeki lisans eğitimine 3 yıl ara vermek zorunda kalan Sivil'in hayatı, geçen yıl 1 Kasım'da telefonuna gelen aramayla değişti.

Aramada, Hatay'da geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emre Bayır'ın organlarının ailesi tarafından bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.

Bağışlanan organlar hızlıca Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsüne ulaştırıldı.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi başarılı bir operasyonun ardından Sivil'e karaciğeri nakletti.

Yeniden hayata tutunan Sivil, nakilden 64 gün sonra kendisini hayata bağlayan gencin ailesini ziyaret etmek için Hatay'a gitti.

Aileyle buluşan Sivil, baba Osman Bayır'a sarılırken duygulu anlar yaşandı.

Sivil, kendisini yeniden hayata bağlayan Emre Bayır'a kara kalemle çizdiği ve üzerine "1 bedende 2 can, emanetine gözüm gibi bakacağım kardeşim, mekanın cennet olsun." notuyla teşekkür etti.

Sivil, tedavisinin tamamlanmasının ardından yarım bıraktığı eğitimine de başlamak için gün sayıyor.

"Yeni ailemle tanıştım"

Kendine can olan Bayır'ın mezarını da ziyaret eden Sivil, AA muhabirine, ameliyattan çıktığı ilk anda kendisine hayat veren kişinin kim olduğu öğrenmek istediğini anlattı.

Daha sonra karaciğeri nakledilen gencin ailesini ziyaret etmek için iyileşmeyi beklediğini belirten Sivil, şöyle devam etti:

"O kişinin mezarında Fatiha okuyup ailesi ile tanışmayı çok istemiştim. Servisten çıktıktan hemen sonra aileyle iletişime geçtik, şimdi de Hatay'a geldim ve onun kabrini ziyaret ederek duamı ettim. Yeni ailemle de tanıştım, onlardan binlerce kez Allah razı olsun. Yeni karaciğerim ve yeni ailemin sayesinde en kısa zamanda üniversiteye döneceğim, kaldığım yerden eğitimime devam edeceğim. Elime fırçamı alıp sanatıma icra edeceğim."

"Toprak olacağına can olsun"

Sivil'e oğlunun karaciğerini bağışlayan Osman Bayır da oğlunun diğer insanlara hayat olmasının acısını hafiflettiğini söyledi.

Oğlunun şu ana kadar Sivil ile birlikte 2 kişiye can olduğunu belirten Bayır, şunları kaydetti:

"Şu an dünyanın en zengin insanı benim, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2 kişiye can verdik. Onlar da devamlı arayıp soruyor şu anda Habib yanımda, manevi değil hakiki oğlum oldu. Acılarımı biraz olsun dindirdi. Habib gerçekten genç bir çocuk ve bize de çok düşkün, annesi ve babasıyla ziyaretime geldi, çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ediyorum, organ bağısında bulunsunlar, sonuçta hepimiz o yola gideceğiz ölümden başka alternatifimiz yok. Ben de ilk gün dedim zaten, toprak olacağına can olsun, benim evladım inşallah mezarında rahat uyusun."