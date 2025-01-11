Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! İşte öncesi ve sonrası fotoğraflarla felaketin boyutu

Kim der ki ikisi de aynı yer
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun

Karaciğer Nakli ile Hayata Tutunan Genç, Bağışlayanın Ailesiyle Buluştu

Karaciğer Nakli ile Hayata Tutunan Genç, Bağışlayanın Ailesiyle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wilson hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olan 26 yaşındaki Habib Sivil, hayatını kurtaran gencin ailesiyle duygusal bir buluşma gerçekleştirdi. Emre Bayır'ın organ bağışıyla hayata yeniden tutunan Sivil, eğitimine dönmeyi umut ediyor.

Adıyaman'da yaşayan ve wilson hastalığı nedeniyle karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulan 26 yaşındaki Habib Sivil, Hatay'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin karaciğeriyle yaşama tutundu.

Kahta ilçesinde yaşayan Sivil'e, henüz 11 yaşındayken genetik wilson hastalığı (organda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık) teşhisi konuldu.

Zamanla ilerleyen hastalığı siroza dönüşen Sivil, 6 ay önce Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsüne başvurarak nakil için sıra beklemeye başladı.

Bu süreçte gördüğü tedaviler yüzünden Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümündeki lisans eğitimine 3 yıl ara vermek zorunda kalan Sivil'in hayatı, geçen yıl 1 Kasım'da telefonuna gelen aramayla değişti.

Aramada, Hatay'da geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emre Bayır'ın organlarının ailesi tarafından bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.

Bağışlanan organlar hızlıca Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsüne ulaştırıldı.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi başarılı bir operasyonun ardından Sivil'e karaciğeri nakletti.

Yeniden hayata tutunan Sivil, nakilden 64 gün sonra kendisini hayata bağlayan gencin ailesini ziyaret etmek için Hatay'a gitti.

Aileyle buluşan Sivil, baba Osman Bayır'a sarılırken duygulu anlar yaşandı.

Sivil, kendisini yeniden hayata bağlayan Emre Bayır'a kara kalemle çizdiği ve üzerine "1 bedende 2 can, emanetine gözüm gibi bakacağım kardeşim, mekanın cennet olsun." notuyla teşekkür etti.

Sivil, tedavisinin tamamlanmasının ardından yarım bıraktığı eğitimine de başlamak için gün sayıyor.

"Yeni ailemle tanıştım"

Kendine can olan Bayır'ın mezarını da ziyaret eden Sivil, AA muhabirine, ameliyattan çıktığı ilk anda kendisine hayat veren kişinin kim olduğu öğrenmek istediğini anlattı.

Daha sonra karaciğeri nakledilen gencin ailesini ziyaret etmek için iyileşmeyi beklediğini belirten Sivil, şöyle devam etti:

"O kişinin mezarında Fatiha okuyup ailesi ile tanışmayı çok istemiştim. Servisten çıktıktan hemen sonra aileyle iletişime geçtik, şimdi de Hatay'a geldim ve onun kabrini ziyaret ederek duamı ettim. Yeni ailemle de tanıştım, onlardan binlerce kez Allah razı olsun. Yeni karaciğerim ve yeni ailemin sayesinde en kısa zamanda üniversiteye döneceğim, kaldığım yerden eğitimime devam edeceğim. Elime fırçamı alıp sanatıma icra edeceğim."

"Toprak olacağına can olsun"

Sivil'e oğlunun karaciğerini bağışlayan Osman Bayır da oğlunun diğer insanlara hayat olmasının acısını hafiflettiğini söyledi.

Oğlunun şu ana kadar Sivil ile birlikte 2 kişiye can olduğunu belirten Bayır, şunları kaydetti:

"Şu an dünyanın en zengin insanı benim, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2 kişiye can verdik. Onlar da devamlı arayıp soruyor şu anda Habib yanımda, manevi değil hakiki oğlum oldu. Acılarımı biraz olsun dindirdi. Habib gerçekten genç bir çocuk ve bize de çok düşkün, annesi ve babasıyla ziyaretime geldi, çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ediyorum, organ bağısında bulunsunlar, sonuçta hepimiz o yola gideceğiz ölümden başka alternatifimiz yok. Ben de ilk gün dedim zaten, toprak olacağına can olsun, benim evladım inşallah mezarında rahat uyusun."

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
img

Maduro için konulan ödüle dudak uçuklatan artış
img

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
img

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.