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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin üzerinde 43,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Cumayanı köyünde yapılan çalışmalarda E.P. ve M.H'nin üzerlerinde yapılan aramada 43,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.H. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karabük Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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