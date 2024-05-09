Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Cumayanı köyünde yapılan çalışmalarda E.P. ve M.H'nin üzerlerinde yapılan aramada 43,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.H. ise serbest bırakıldı.