Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Karabük'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı ve mama verildi.
Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda seyreden Sude Öztoprak, otomobilinden kedi sesi geldiğini fark etti.
Bunun üzerine Öztoprak, aracını yol kenarındaki lastik tamir dükkanına götürdü.
Aracın motor kısmına sıkıştığı belirlenen kedi yavrusu, iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı.
Daha sonra kedi yavrusuna mama verildi.