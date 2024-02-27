Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere- Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinin tüplerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli'nin bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresinde meydana gelen deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.