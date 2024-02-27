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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometreleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometreleri, İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometreleri, Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-38. kilometreleri, Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresi, Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometreleri, Fatsa-Ordu yolunun 13-14. kilometreleri, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresi, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometreleri ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere- Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinin tüplerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli'nin bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresinde meydana gelen deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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